«Надеемся на скорое возвращение наших ребят домой». В Мособлдуме рассказали об успешном завершении частичной мобилизации | 360°

19 октября 2022, 04:24
«Надеемся на скорое возвращение наших ребят домой». В Мособлдуме рассказали об успешном завершении частичной мобилизации
Замредседателя Мособлдумы Рожнов заявил об успешном окончании мобилизации в Подмосковье
Частичная мобилизация завершилась в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов рассказал, что мероприятия, связанные с призывом, прошли в Подмосковье «достаточно организованно и успешно».
Он отметил, что не обошлось без недочетов. Однако власти оперативно решали все спорные вопросы.
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«Были какие-то недочеты в ряде военкоматов, связанные с непредоставлением или непринятием бумаг по семейному положению, по медицинским показаниям. Но очень важно, что лично губернатор контролировал этот вопрос и главы городских округов сами участвовали в этом процессе», — сказал Рожнов.
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Он также выразил надежду, что все мобилизованные скоро вернутся домой.
Накануне стало известно о досрочном завершении частичной мобилизации в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вручение повесток приостановили, а тем, кто уже успел их получить, не придется идти в военкомат.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
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