Подмосковье 13 декабря 2023, 18:10 «Начинали с базовых вещей». Игорь Брынцалов — о 30-летии Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о достижениях Мособлдумы за 30 лет Фото: Александра Степанова

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Конференция к 30-летию Конституции России и 30-летию Мособлдумы состоялась сегодня в подмосковном Доме правительства. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов рассказал о его становлении во время своего выступления.

По его словам, выборы в Мособлдуму прошли одновременно с референдумом по Конституции. Это произошло 12 декабря 1993 года.

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«В парламент вошли 50 избранных прямым голосованием депутатов. Начинать пришлось с самых базовых вещей — в то время не было таких понятий как закон Московской области или Устав Подмосковья, не существовало региональной символики», — сообщил Брынцалов.

В 1994 году Мособлдума первой в стране создала спецфонд целевых программ по предложениям избирателей. По его словам, избрание президентом Владимира Путина стало началом создания единого правового пространства. Каждый четвертый принятый региональным парламентом закон был направлен на социальную политику.

«В 2000 году Мособлдума впервые за несколько лет смогла найти средства в бюджете на социальную защиту населения, на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, доплаты к пенсиям», — заявил Брынцалов.

Сейчас доля расходов на соцсферу составляет около 70%. Этот показатель сохраняется в течение 20 лет ежегодно. Также парламент обеспечил процесс интеграции наукоградов в экономику Подмосковья. Также в том числе благодаря решениям Мособлдумы область вошла в число лидеров среди регионов страны по многим показателям. Например, в Подмосковье удалось выровнять бюджеты муниципалитетов, люди начали обращаться в парламент напрямую, появились публичные и общественные слушания.

«Благодаря поправкам к Конституции наш основной закон отражает общие цели жителей страны: приверженность традиционным ценностям, закрепление социальных гарантий, верховенство российского права над международным, защита исторической правды. Граждане России выбрали свой путь развития, путь защиты общечеловеческих ценностей», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием. Он заявил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.