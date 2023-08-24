Подмосковье 24 августа 2023, 18:02 Начинающих предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный марафон по развитию бизнеса Unsplash

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В Подмосковье продолжается бесплатный обучающий марафон для начинающих бизнесменов. В рамках второго модуля под названием «Привлечение клиентов из интернета и социальных сетей» участников ждут три онлайн-семинара и один очный тренинг.

На встречах в режиме онлайн эксперты проанализируют сайты, социальные сети и рекламные кампании предпринимателей. Докладчики расскажут о контент-маркетинге, каналах продвижения, контекстной рекламе, а также о том, как изучать свою аудиторию. Кроме того, специалисты поделятся советами по повышению эффективности рекламы. Очный семинар пройдет в Москве 28 августа.

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В первом модуле «Маркетинговый рост» участвовали более 20 предпринимателей. Вместе с бизнес-тренером они разобрали свои кейсы, научились планировать, анализировать клиентов и составлять рекламные предложения.

Обучение бесплатное. Узнать подробнее о втором модуле и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта до 28 августа. Все участники получат сертификат о прохождении обучения. На очном тренинге будут разыгрываться подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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