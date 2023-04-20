Подмосковье 20 апреля 2023, 11:28 Начинающие предприниматели Подмосковья смогут записаться на проект наставничества до 15 мая

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Регистрация на участие в проекте «Наставничество» открылась в Подмосковье. Мероприятие проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке центра «Мой бизнес». Программа предназначена для начинающих предпринимателей и самозанятых.

«Опыт прошлых лет показал высокую заинтересованность начинающих предпринимателей и самозанятых, зарегистрированных в Московской области. В этом году ожидается не меньший интерес к программе», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, обучение будет проходить в течение восьми недель, после чего участникам предстоит защитить бизнес-проекты. По итогам жюри отберет 14 финалистов в двух категориях.

В рамках «Наставничества» эксперты поделятся своим опытом, расскажут, как запустить и развивать бизнес, помогут участникам разработать бизнес-план, а также проведут выездные экскурсии в компании.

Зарегистрироваться на программу можно до 15 мая. Обучение проходит бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По его словам, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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