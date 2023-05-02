Подмосковье 02 мая 2023, 13:17 Начинающие предприниматели Подмосковья смогут бесплатно принять участие в бизнес-игре

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Бизнес-игра «Миссия Европа» состоится для начинающих предпринимателей из Подмосковья 13 мая. Интенсив поможет научиться планировать и анализировать риски, ставить правильные цели и достигать их.

В игре смогут принять участие предприниматели, которые были зарегистрированы в Подмосковье позднее 15 мая 2022 года. Интенсив разработан таким образом, чтобы научить начинающих бизнесменов планировать, грамотно делегировать, позиционировать ценность на рынке и внедрять новые технологии. Участникам квеста предстоит определить проблемы условной организации и найти варианты их решения.

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Проведет игру эксперт в сфере коммуникаций и переговоров Илья Степанов. Мероприятие пройдет в школе бизнеса «Синергия» по адресу: Москва, Измайловский Вал, 2. Начало в 10:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 12:00 12 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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