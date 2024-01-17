Подмосковье 17 января 2024, 13:06 Начинающие и известные писатели провели встречу в литературной студии в Пушкино Ольга Шеметова

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Итоги работы литературной студии «Это фантастика!» подвели в центральной библиотеке города Пушкино. Ее открыла в прошлом году художница и писатель-фантаст, финалист литературной премии «Электронная буква» Ирина Кикина.

На сегодняшний день клуб любителей фантастики стал достаточно популярным и его посещают более десяти человек. Среди них есть как начинающие авторы, так и профессионалы. На встречах они обсуждают тексты, развивают навыки редактуры и делятся опытом.

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«Наша студия открылась недавно, и уже объединила вокруг себя множество увлеченных жанром фэнтези людей — от студентов до пенсионеров. Они выносят на обсуждение свои тексты, приобретают навыки выстраивания композиции и редактуры», — рассказала Ирина Кикина.

Она подчеркнула, что полезной практикой является чтение в слух своих произведений. Авторы раскрепощаются и привыкают спокойно реагировать на замечания. Кроме того, коллеги дают советы по поводу дальнейшей работы над текстами.

Ольга Шеметова

«Я пишу фэнтэзи, современные любовные романы и молодежную прозу. Профессионально публикуюсь с 2016 года, когда выиграла большой литературный конкурс, и мои книги стали выходить в издательстве „АСТ“. Также мои произведения широко представлены в интернете. Несмотря на то, что я известный сетевой автор, люблю встречи оффлайн и общение глаза в глаза. Это дает сильный эмоциональный заряд, а темы творческих заданий зачастую полноценно вставляются в мои новые романы, удачно вписываясь в их канву», — поделилась Дарья Сорокина.

Ведущий библиотекарь читального зала Алена Епанова отметила, что организатор студии «Это фантастика!» Ирина Кикина собрала в Пушкинской центральной библиотеке потрясающую команду творческих людей.

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