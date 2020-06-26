«Начинаем туристический сезон». Усадьбу Мураново открыли для гостей в Пушкино

Туристический сезон поэтапно стартует в Подмосковье, и города готовят ко встрече с гостями. Так, например, в Пушкино свои двери уже распахнул музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Тютчева». Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова проверила его готовность, отметив, что эти исторические места еще ждет большое благоустройство.

Гости уже могут попасть внутрь музея. Во дворике работает кафе, и на всей территории соблюдают меры безопасности. Разрешили даже экскурсии, но только по пять человек. Каждому напомнят и о важности защитных масок.

25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открыли наши музеи, усадьбы и выставочные центры. А это значит, что мы постепенно, очень осторожно начинаем наш туристический сезон. Пока областные музеи принимают не более 50 человек одновременно. И сегодня уже первых посетителей мы видим — для нас это, конечно, радостная новость Наталья Виртуозова.

Музей уникален и коллекцией картин Айвазовского и Саврасова, собранных там внуком Федора Тютчева. Их удалось спасти после пожара, который случился здесь в 2006 году. С тех пор музей уже отреставрировали, но впереди — большое благоустройство.

«Сегодня усадьба возвращается к жизни. Перед нами стоит работа по благоустройству, начиная с дорожек и заканчивая клумбами. Всем этим мы уже постепенно занимаемся. Это очень важно», — сказала Наталья Виртуозова.

Это одна из самых известных достопримечательностей Пушкино. Ее создали в начале XIX века. Здесь бывали многие выдающиеся писатели и поэты: Николай Гоголь, Аполлон Майков, Владимир Одоевский.

Музей-заповедник открыли еще в 1920 году по инициативе внука поэта, имя которого он носит. И во дворике сохранились деревья, посаженные свыше 150 лет назад.

Когда гостей приглашают, как должно быть дома? Чисто, убрано, уютно и комфортно. <…> Хотелось бы, чтобы люди приезжали к нам. Вы посмотрите, какая красота. Разве с чем-то это может сравниться? Наталья Виртуозова.

По словам Натальи Виртуозовой, Подмосковье готово принять не только своих жителей, но и гостей из разных уголков как страны, так и всего мира.

Поддержка туризма

Губернатор Андрей Воробьев уже встретился с представителями туристического бизнеса в Коломне. Город, один из исторических центров Подмосковья, уже начал принимать гостей.

Здесь туристы могут найти 554 памятника истории и культуры, заповедник «Коломенский кремль», 35 музеев, 49 храмов, шесть мест для рыбалки, экоферму, зоопарк, 19 объектов развлечений, конные клубы, горнолыжный комплекс и многое другое.

Губернатор отметил, что туризм поддержат всеми возможными способами. А ранее он подчеркнул, что крайне важно «провести это лето с душой».