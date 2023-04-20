Подмосковье 20 апреля 2023, 09:53 Начавшийся из-за пала травы пожар потушили на ферме в Раменском ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Пал травы в поле привел к возгоранию фермы в деревне Рыболово Раменского городского округа. Огонь, который перекинулся на склад с тюками сена, сбили работники «Мособлпожспас».

Начальник ПСЧ-343 Юрий Толстунов рассказал, что пожар перекинулся на ферму по сухостою с поля. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению и вскоре ликвидировали возгорание.

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«Пал травы часто приводит к возникновению серьезных пожаров, так как огонь перекидывается на поля, леса, жилые постройки. Могут погибнуть люди, животные, насекомые», — напомнил начальник части.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила противопожарной безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.