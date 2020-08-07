«Восстановлены права 418 дольщиков». Начатый четыре года назад дом достроили в Красногорске

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уже выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Он находится вблизи деревни Сабурово.

Квартиры там получат 418 человек. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

По решению областного Арбитражного суда застройщиком-приобретателем объекта стал Фонд „Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства“, который успешно завершил стройку Инна Федотова.

Изначально застройщиком была компания «Экоквартал», но в июле 2018 года ее признали банкротом. И стройку остановили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году квартиры получат 15,5 тысячи обманутых дольщиков. Почти восьми тысячам человек уже выдали ключи.

Следить за работой любой желающий может в режиме онлайн. С прошлого года в Подмосковье появилось новое приложение «Подмосковные стройки». Оно размещено на интернет-портале «Добродел».