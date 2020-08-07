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    07 августа 2020, 14:55

    «Восстановлены права 418 дольщиков». Начатый четыре года назад дом достроили в Красногорске

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    В подмосковном Красногорске достроили дом, начатый в 2016 году. Возведение многоэтажки №13 останавливалось в жилом комплексе «Митино О2». Это случилось два года назад, когда застройщик обанкротился. Но теперь права дольщиков восстановили.
    «Восстановлены права 418 дольщиков». Начатый четыре года назад дом достроили в Красногорске | Изображение 1

    В Министерстве жилищной политики Подмосковья уже выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Он находится вблизи деревни Сабурово.

    Квартиры там получат 418 человек. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    «Восстановлены права 418 дольщиков». Начатый четыре года назад дом достроили в Красногорске | Изображение 2

    По решению областного Арбитражного суда застройщиком-приобретателем объекта стал Фонд „Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства“, который успешно завершил стройку

    Инна Федотова.

    Изначально застройщиком была компания «Экоквартал», но в июле 2018 года ее признали банкротом. И стройку остановили.

    «Восстановлены права 418 дольщиков». Начатый четыре года назад дом достроили в Красногорске | Изображение 3

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году квартиры получат 15,5 тысячи обманутых дольщиков. Почти восьми тысячам человек уже выдали ключи.

    Следить за работой любой желающий может в режиме онлайн. С прошлого года в Подмосковье появилось новое приложение «Подмосковные стройки». Оно размещено на интернет-портале «Добродел».

    Новости SMI.FM