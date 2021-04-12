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    12 апреля 2021, 15:09

    Теплая погода позволила начать полевые работы в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные аграрии приступили к весенним полевым работам. Сделать это позволила установившаяся теплая погода, отметили в областном Минсельхозпроде.

    Теплая погода позволила начать полевые работы в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, уже стартовали полевые работы в Зарайске, а еще десять городских округов присоединятся в течение двух-трех недель.

    Установилась теплая погода — благоприятные условия позволили аграриям начать весеннюю полевую кампанию

    Сергей Воскресенский.

    По словам министра, аграрии из Зарайска подкормили первые 200 гектаров многолетних трав и озимых культур.

    В настоящее время работники выполняют вспашку, подкормку культур и культивацию зяби.

    «Еще около десяти городских округов Подмосковья приступят к весенним полевым работам по готовности почвы — в течение двух-трех недель», — уточнил Воскресенский.

    К полевой кампании подключатся Серебряные Пруды, Озеры, Луховицы, Домодедово и Серпухов.