Теплая погода позволила начать полевые работы в Подмосковье

Подмосковные аграрии приступили к весенним полевым работам. Сделать это позволила установившаяся теплая погода, отметили в областном Минсельхозпроде.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, уже стартовали полевые работы в Зарайске, а еще десять городских округов присоединятся в течение двух-трех недель.

Установилась теплая погода — благоприятные условия позволили аграриям начать весеннюю полевую кампанию Сергей Воскресенский.

По словам министра, аграрии из Зарайска подкормили первые 200 гектаров многолетних трав и озимых культур.

В настоящее время работники выполняют вспашку, подкормку культур и культивацию зяби.

«Еще около десяти городских округов Подмосковья приступят к весенним полевым работам по готовности почвы — в течение двух-трех недель», — уточнил Воскресенский.

К полевой кампании подключатся Серебряные Пруды, Озеры, Луховицы, Домодедово и Серпухов.