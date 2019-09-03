Начать взрослую жизнь. Ключи от собственнных квартир в Рузском округе получили 15 детей-сирот

Ключи от собственных квартир вручили после достижения совершеннолетия 15 детям-сиротам в Рузском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Счастливыми обладателями квартир в ЖК «Березки-1» в поселке Тучково стали Иван Благочевский, Кирилл Ботин, Александр Жовнир, Алексей Липич, Алексей Лукин, Кристина Мирошникова, Яна Насирова, Андрей Пауч, Виктория Ровнягина, Анастасия Телятникова, Дмитрий Торопов, Андрей Утолин, Дарья и Елена Филатовы, Надежда Цветкова.

Как подчеркнула глава Рузского городского округа Татьяна Витушева, Московская область — один из немногих регионов, который выделяет субвенции на закупку квартир для ребят, в свое время по различным причинам оставшихся без родительского попечения.

«Благодаря губернаторской программе мы вручили ключи 15 юным ружанам. Юноши и девушки — выпускники детских домов и замещающих семей Рузского городского округа — рано повзрослели, многие из них давно работают, кто-то уже даже обзавелся детишками. И предоставление собственного жилья поможет им взять нужный старт, начать взрослую жизнь, не думая о крыше над головой», — сделала акцент глава муниципального образования.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Будущие новоселы, в свою очередь, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева, заместителя председателя подмосковного правительства — министра образования Ольгу Забралову и главу Рузского городского округа Татьяну Витушеву за этот замечательный подарок.

Во время чаепития в неформальной обстановке Татьяна Витушева поинтересовалась у ребят их ближайшими планами, расспросила о проблемах и посоветовала, несмотря на то, что они уже вполне самостоятельны, не стесняться и возвращаться за советом и поддержкой к воспитателям и приемным родителям.

«Я получила ключи от своей первой квартиры. Хочу выразить отдельную благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Татьяне Семеновне Витушевой, главе Рузского округа, большое спасибо за то, что их [квартиры] вовремя предоставили, и у выпускников детских домов в 18 лет уже есть свое собственное жилье. Здесь 15 минут до автостанции и электрички до Москвы», — отметила выпускница детского дома «Созвездие» Виктория Ревягина.

Ребята рассказали главе Рузского округа о себе. Большинство из них учится, некоторые уже получили образование. В основном это рабочие специальности, которые востребованы во все времена.