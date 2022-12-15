Подмосковье 15 декабря 2022, 20:17 Начать производство легко. Замминистра инвестиций Подмосковья рассказала об удобствах для инвесторов Замминистра Баринова: процент заполняемости индустриальных парков говорит о большом спросе

Читать 360tv в

Индустриальные парки в Подмосковье пользуются большим спросом. На 3,5 тысячи гектаров, которые занимают 66 парков, сейчас свободно лишь 600 гектаров. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова рассказала в интервью «360», почему инвесторам выгодно размещать свое производство в этом регионе и как быстро его начать.

Баринова рассказала, что для получения площадки в индустриальном парке у инвестора есть два пути. Он может самостоятельно общаться с управляющими компаниями и выбирать площадку. А может воспользоваться специальным сервисом на инвестиционном портале.

Реклама

«У нас там все индустриальные парки со всеми их характеристиками, свободными помещениями, свободными земельными участками, инфраструктурой — все это размещено на инвестиционном портале. Можно подать заявку, наши специалисты эту заявку отработают и сделают все для того, чтобы инвестор локализовался на территории Московской области», — сказала замминистра.

Реклама

По ее словам, этот год ознаменовался большим спросом на готовые производственные помещения. Готовая инженерная инфраструктура — главный запрос предпринимателей.

«И мы предложили такой формат, который мы называем „Подмосковье Индастриал“, где у нас наши девелоперы строят готовые площади, в которые можно заезжать, устанавливать оборудование и запускать свое производство, что существенно сокращает инвестиционный цикл самого проекта», — отметила Баринова.

Она также напомнила, что, помимо индустриальных парков, существуют особые экономические зоны. Главное их отличие — налоговые преференции, которые для ОЭЗ устанавливаются на федеральном и на региональном уровнях.