Начать можно с малого. Лауреат премии губернатора «Мы рядом» Ольга Белослутцева пояснила, чем важен конкурс

В Подмосковье скоро объявят имена победителей ежегодной премии «Мы рядом». Участие в ней — прекрасная возможность заявить о себе и делах, которые направлены на решение проблем региона. Примером и вдохновением для жителей области можно стать, начав с малого.

Лауреат премии губернатора прошлого года Ольга Белослутцева рассказала, как изменилась ее жизнь после победы в номинации «Волонтерство и благотворительность»..

«У нас появились новые возможности, доделали ремонт в квартире», — пояснила она.

Ольга руководит Ассоциацией многодетных семей «Много нас Талдом+». Вместе с волонтерами она помогает многодетным и тем семьям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, привлекает внимание к проблемам городской инфраструктуры, организовывает благотворительные мероприятия.

В период пандемии Белослутцева оказывала всю посильную помощь в борьбе с вирусом. Например, вместе с добровольцами шила по ночам по 200 пар бахил и масок для медиков, полицейских, волонтеров и обычных людей.

Когда чего-то не хватает, надо быть рядом, помогать. Мы просто шли и помогали, никаких мыслей других не было Ольга Белослутцева лауреат премии губернатора 2020 года.

Она призналась, что была очень рада и удивлена приглашению на премию. Думала и до сих пор считает, что «не сделала ничего такого».

«Это такой высокий уровень, такая сумма была на кону. А я, в принципе, не сделала ничего такого. На моем месте, мне кажется, любой поступил бы так же», — подчеркнула жительница Подмосковья.

Регион должен знать героев

Ольга Белослутцева — многодетная мама, воспитывает четырех детей. Девочку по имени Маруся удалось удочерить как раз после победы в номинации «Мы рядом».

В преддверии ежегодной премии Ольга подчеркнула, что номинироваться на нее нужно. Хотя готовые на добрые дела люди и так помогают всем и всюду.

«Но регион должен знать своих героев. Это будет мотивировать остальных помогать нуждающимся и менять регион к лучшему!» — сказала она.

Возможностей для добрых и полезных дел существует много. Начать можно с малого — со двора, улицы или поселка — и показать пример всей области. Чтобы вместе изменить жизнь Подмосковья к лучшему.

Премию Губернатора Московской области учредили в 2013 году. За семь лет проведения конкурса в нем приняли участие более 250 тысяч жителей региона, свыше 12,5 тысячи участников получили денежные премии.

В 2021 году заявки на премию принимали в четырех категориях — «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». Размер вознаграждения в каждой категории свой: за проекты областного значения премия составит один миллион рублей, за инициативы, которые приносят пользу всему округу, — 450 тысяч рублей, за работу в рамках своего населенного пункта — 150 тысяч рублей, а за локальные инициативы на местах — 50 тысяч рублей.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев также выберет 10 самых ярких проектов, которые вне зависимости от категорий будут награждены в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья».