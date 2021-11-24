Начать дело и тут же получить поддержку. Как работает помощь подмосковным предпринимателям

В Московской области работает 55 офисов «Мой бизнес». В них начинающие предприниматели могут получить консультации по открытию своего дела, а также узнать о мерах поддержки. Одна из них — скидка на продвижение через «ВКонтакте».

Помощь малым и средним предпринимателям оказывается абсолютно бесплатно. После открытия дела бизнесменам предлагают продвигать свои товары и услуги через «ВКонтакте». Для предпринимателей существует специальная скидка, которая позволяет увеличивать деньги на счету сервиса в 2,5 раза. Все инструменты доступны как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.