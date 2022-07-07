Начался завершающий этап реконструкции энергоподстанции «Пахра»

Россети ФСК ЕЭС перешли к завершающему этапу реконструкции подстанции «Пахра» Московского энергокольца. Там начались работы по перезаводу абонентов на новое оборудование.

«В рамках соглашения с правительством Московской области ФСК ЕЭС выполняет комплексную реконструкцию подстанции „Пахра“ с целью преобразовать ее в высокотехнологичный современный энергообъект нового поколения. Ввод обновленной подстанции в работу планируется до конца текущего года», — сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) оснастили современным электрооборудованием российского производства и установили на площадке подстанции. Если в старом ЗРУ было всего 14 линейных ячеек, то теперь их стало 40. Это значительно расширило возможности по присоединению к подстанции новых потребителей.

Источник фото: пресс-служба Минэнерго Подмосковья

Трансформаторная мощность подстанции увеличится с 750 до 1700 мегавольт-ампер. Этого достаточно, чтобы запитать дополнительно около 80 тысяч городских квартир. Во время реконструкции на новой площадке подстанции установили четыре силовых автотрансформатора: два мощностью по 500 мегавольт-ампер и два по 250 мегавольт-ампер, а также два трансформатора по 100 мегавольт-ампер.

Подстанция «Пахра» преобразуется в современный энергообъект «закрытого типа». Большая часть силового оборудования находится в закрытых помещениях, что позволяет полностью защитить его от воздействия окружающей среды, продлить срок службы и увеличить безопасность работы.