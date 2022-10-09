Эксклюзив 09 октября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Начался XXII комбинированный легкоатлетический пробег по маршруту Устиново — Кимры — Дубна Состоялся XXII пробег авиастроителей из Устиново в Дубну

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Стартовал XXII комбинированный легкоатлетический пробег по маршруту Устиново — Кимры — Дубна. Его организаторами традиционно выступили сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени А. Березняка, производителя высокоточного ракетного оружия.

«Это не только спортсмены „Радуги“, Дубны, но и верхневолжских городов — Кимр, Белого городка, — поддерживают все, кто его знает, любит и чтит», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации «Радуги» Максим Щербаков.

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В колонне бежали и коллеги дубненских конструкторов из смежных предприятий Нижегородской области, Тамбова и Удмуртии. Дистанцию в 60 километров 60 спортсменов преодолевали бегом, на велосипедах или лыжероллерах.

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В этом году пробег был посвящен двум важным датам: 110-летию со дня рождения основателя и первого главного конструктора МКБ «Радуга» Александра Березняка и 100-летию основания конструкторского бюро ПАО «Туполев».

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