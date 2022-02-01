Прием заявок по программе «Земский учитель» начался в Подмосковье

Заявки на участие в программе «Земский учитель» начали принимать в Подмосковье. По ней в этом году планируют привлечь 30 педагогов.

Проект помогает приглашать квалифицированных педагогов в села и малые города Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что это федеральная программа.

«Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно», — уточнила она.

За время действия этой программы в селах и малых городах региона начал работать 71 педагог, решивший перебраться на новое место и остаться там преподавать.

Но к кандидатам есть несколько требований. Например, они не могут быть старше 55 лет. Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Каждый из прошедших отбор участников программы получит по одному миллиону рублей. Они смогут использовать деньги по своему усмотрению.

«„Земские учителя“ должны будут отработать в учреждении не менее пяти лет», — отметила Каклюгина.

Все подробности об участии в программе «Земский учитель» доступны по ссылке.