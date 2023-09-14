Подмосковье 14 сентября 2023, 02:00 Начался прием заявок на участие в театральном фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Министерство культуры и туризма Московской области и Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» объявили о начале приема заявок на участие в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Мероприятие пройдет с 17 по 26 мая 2024 года.

Присоединиться к фестивалю приглашают профессиональные театры и творческие коллективы с постановками по произведениям писателей А. П. Чехова и А. С. Пушкина. Спектакли представят как на площадках для большой и камерной сцены, так и на трансформированных, предназначенных для показа на пленэре в естественных декорациях усадьбы «Мелихово».

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Заявки принимают до 11 ноября 2023 года по электронной почте mel-vesna@mail.ru. Необходимым условием для участия является предоставление видеозаписи заявленных спектаклей и подробных сведений по всем позициям, обозначенным в анкете.

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