14 сентября 2023, 02:00
Начался прием заявок на участие в театральном фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области и Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» объявили о начале приема заявок на участие в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Мероприятие пройдет с 17 по 26 мая 2024 года.
Присоединиться к фестивалю приглашают профессиональные театры и творческие коллективы с постановками по произведениям писателей А. П. Чехова и А. С. Пушкина. Спектакли представят как на площадках для большой и камерной сцены, так и на трансформированных, предназначенных для показа на пленэре в естественных декорациях усадьбы «Мелихово».
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Заявки принимают до 11 ноября 2023 года по электронной почте mel-vesna@mail.ru. Необходимым условием для участия является предоставление видеозаписи заявленных спектаклей и подробных сведений по всем позициям, обозначенным в анкете.
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