Начался прием документов на осеннюю программу стажировки в правительстве Подмосковья

В правительстве Московской области открылся прием документов на осеннюю программу стажировки. Организатором программы выступает администрация губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Программа «Стажировка в органах государственной власти Московской области» для студентов российских вузов работает уже с 2018 года. Ее цель — улучшить кадровый потенциал государственных органов региона и привлечь студентов и начинающих специалистов, которые стали бы приоритетными кандидатами на стартовые должности.

С 2018 года на участие в программе было поданы более 1700 заявок, 269 студентов успешно прошли конкурсный отбор и стажировку, а 62 из них устроились на работу в госорганы Подмосковья.

На данный момент ведется прием заявок на 15-й поток стажировки, которая пройдет с 3 октября по 23 декабря. Продолжительность стажировки составит 3 месяца.

Подать документы в электронном виде можно на карьерном портале правительства Московской области.