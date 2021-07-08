Строительство поликлиники для 20 тысяч жителей началось в Домодедово

Новая поликлиника со станцией скорой помощи откроется в микрорайоне Южный городского округа Домодедово в следующем году. В торжественной обстановке провели закладку первого камня в будущее здание медицинского учреждения.

В микрорайоне Южный живут около 20 тысяч человек. Чтобы попасть к врачу им приходится добираться в соседний район, а это две пересадки на транспорте. Новая поликлиника должна решить эту проблему.

Компания-застройщик еще на этапе котлована обещала жителям, что поликлиника у них обязательно будет. Но люди живут без инфраструктуры до сих пор. Теперь строительство медицинского учреждения проведут по государственной программе.

Источник фото: телеканал «360»

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что руководство компании-девелопера исчезло с полученными деньгами.

«Пять лет назад мы здесь ходили с главой Домодедова в сапогах, по колено в грязи. Застройщик, который взял деньги у людей просто растворился. Было колоссальное напряжение», — поделился он.

В поликлинике сделают взрослое и детское отделения. Кроме педиатров и терапевтов там будут работать и специалисты узкого профиля. В кабинета появится современное медицинское оборудование.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова напомнила, что основная цель поликлиник — выявление заболеваний на ранней стадии и назначение лечения.

«Наша самая основная задача, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, усилить первичное звено. Когда сильные врачи работают в комфортных условиях, а полный спектр исследований можно пройти недалеко от дома», — подчеркнула она.

При поликлинике появится подстанция скорой медицинской помощи. На месте будут дежурить четыре машины. Врачи смогут попасть на вызов к пациентам менее, чем за 20 минут.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральный директор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин рассказал, что по графику строительство медицинского учреждения должно закончииться через 16 месяцев. Но губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сократить этот срок.

«Все работы уже активно ведутся. Мы быстро передали строительную площадку. Я уверен, что сроки строительства сократятся», — рассказал он.

Первых пациентов врачи новой поликлиники смогут принять уже в следующем году, а жителям микрорайона Южный будет не нужно добираться до врача в другой район.