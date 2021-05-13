Начальника «ПИК-Комфорта» в Химках оштрафовали за нарушения в содержании лифтов

Госжилинспекция Московской области в результате проверки соблюдения правил эксплуатации лифтового оборудования в доме 16, корпус 2, на Совхозной улице в Химках возбудила административное дело в отношении руководителя УК «ПИК-Комфорт». Инспекторы Жилинспекции выдали предписание об устранении нарушений, которое на данный момент уже выполнено, и оштрафовали начальника УК на 50 тысяч рублей.

Информацию о том, что в одном из подъездов дома оказалась открыта лифтовая шахта, накануне распространил один из федеральных телеканалов.

Госжилинспекция оперативно организовала выездную проверку после сюжета, который был построен на основе публикации в социальных сетях, размещенной 20 апреля. В ходе проверки инспекторы выявили многочисленные нарушения. Дверь лифта закрывалась с укороченным интервалом, кабина опускалась ниже уровня пола, а грузо-пассажирский лифт вообще не работал.

Сейчас нарушения устранены, лифтовое оборудование находится в исправном состоянии. По результатам проверки к персональной административной ответственности привлекли руководителя территориального отделения ООО «ПИК-Комфорт». За нарушение требований ему придется лично оплатить штраф 50 тысяч рублей.

«С начала 2021 года управляющие организации Подмосковья под контролем Госжилинспекции выполнили порядка семи тысяч заявок жителей по поводу отключения лифтов, их уборки и устранения неисправностей оборудования. На Химки приходится более тысячи таких заявок. В случае, если УК не укладывается в нормативный срок либо заявитель неудовлетворительно оценивает результат работы, мы организуем официальные контрольно-надзорные мероприятия. Выдаем предписания и принимаем меры административного воздействия», — отметила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.