Подмосковье 08 сентября 2023, 12:59 Начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов проголосовал в Подмосковье

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Около 30% сотрудников центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина проголосовали на выборах. Об этом телеканалу «360» рассказал начальник центра Максим Харламов.

«Сегодня очень важное мероприятие. Несмотря на то, что центр подготовки космонавтов продолжает свою основную деятельность, в том числе и на Байконуре, обязательно должны [иметь] возможность проголосовать, проявить свою принципиальную жизненную позицию, чем и занимаемся», — заявил Харламов.

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По его словам, среди проголосовавших была вся оперативная группа на космодроме Байконур вместе с экипажем, который готовится к старту.

Голосование стартовало в восемь часов утра. Оно продлится в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Жители Подмосковья выберут губернатора, членов Совета депутатов в 10 городских округах и депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

По состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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