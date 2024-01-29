29 января 2024, 16:32
Начальник МВД по Ленинскому округу наградил женщину за помощь в предотвращении мошенничества
Женщина, предотвратившая дистанционное мошенничество, удостоилась награды. Благодаря неравнодушию Гульназиры Салиховой удалось спасти 81-летнюю пенсионерку от злоумышленников.
Начальник УМВД России по Ленинскому округу Сергей Астахов наградил женщину благодарственным письмом и ценным подарком, а также поблагодарил за проявленную бдительность и гражданскую позицию.
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Сотрудники правоохранительных органов уже задержали пособника телефонных мошенников, которые пытались обмануть пенсионерку.
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Мошенничество
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