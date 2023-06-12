Подмосковье 12 июня 2023, 12:33 Начальник ГУ МЧС России по Подмосковью поздравил жителей с Днем России МЧС России

Читать 360tv в

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин поздравил жителей региона с Днем России. Он пожелал счастья, благополучия и крепкого здоровья.

«Сердечно поздравляю вас с Днем России! Этот праздник связан со становлением нашего государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Он объединяет всех, кто любит свое Отечество, гордится его тысячелетней историей, богатейшим духовным и культурным наследием», — подчеркнул Полетыкин.

Реклама

По его словам, история страны создавалась поколениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»