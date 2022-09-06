Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

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Жители поселка Глебовский в городском округе Истра уже давно ждут появления нового школьного здания. Пристройка к школе для начальных классов должна была быть готова еще в прошлом году.

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Начальная школа на 400 мест в поселке Глебовский на данный момент готова на 55%. Пристройка к школе для начальных классов должна была быть готова еще в 2021 году. Но из-за проблем с подрядчиком строительство было остановлено.

При строительстве также были допущены нарушения технологии работ, поэтому контракт расторгли. Новой организации пришлось устранять ошибки предыдущих строителей.

Основная проблема, которая осталась от предыдущего подрядчика, это неправильно смонтированная плита над актовым залом. Сейчас ведутся подготовительные работы для новой плиты. В здании идут внутренние черновые работы, прокладывают инженерные коммуникации, проводят вентиляцию, отопление, делают кровлю.

«Безусловно за эти полтора месяца мы уже видим визуальные изменения. В первую очередь я хочу сказать о благоустройстве пришкольной территории, данные виды работ входят в контракт и их необходимо завершить пока есть погодные условия, до ноября месяца. Поэтому сейчас основной акцент сделан именно на планировку территории», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Новое здание школы рассчитано на 400 детей. Оно позволит разгрузить основной корпус, где сейчас обучение проходит в две смены.

В трехэтажной школе будет все необходимое для комфортного обучения. Помимо кабинетов здесь обустроят актовый и спортивный залы, а также столовую с пищеблоком. На улице появится стадион. Кроме того, на территории оборудуют детские площадки и зоны отдыха.

Для строительства здания школы используются современные материалы и оборудование. Проект школы создавался по индивидуальному плану, подобного здания на территории Московской области нет.

Корпус начальных классов возводят по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для ликвидации второй смены.

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