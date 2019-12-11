Полезные продукты рядом с домом. В Подмосковье начали производить больше молока

В Московской области увеличилось производство молока на 18 тысяч тонн в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Всего в этом году произвели более 550 тысяч тонн молока. Отмечается и продуктивный надой коров в сельхозпредприятиях Подмосковья.

«В подмосковных хозяйствах всех категорий за 10 месяцев произвели 558,4 тысячи тонн молока. Это на 18,1 тысячи тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%», — рассказал Андрей Разин.

По словам министра, производство увеличилось за счет новых инвестиций и развития уже действующих предприятий.

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«К примеру, агрофирма „Сосновка“ из Озер по итогам 2019 года увеличит поголовье вдвое. Племзавод „Зеленоградское“ Пушкинского городского округа увеличит в этом году поголовье коров почти на 30%, до 1,3 тысячи голов», — отметил Андрей Разин.

К 2021 году в Московской области планируют увеличить производство молока до миллиона тонн в год.