Рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово» началась в Волоколамске

Рекультивация мусорного полигона «Ядрово» началась в Волоколамске. В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что соблюдение графика взяли на особый контроль. Работу завершат до 2023 года.

В Волоколамске состоялся очередной штаб по вопросам рекультивации полигона. Участие в нем приняли министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, глава округа Михаил Сылка и подрядная организация.

«Новый подрядчик приступил к работам по рекультивации и дегазации „Ядрово“, которые будут завершены до 2023 года», — сообщили в МинЖКХ.

Полигон закрыли еще в 2020 году, и больше он не принимал отходы. Впереди — восстановление поврежденных земель и ресурсов.

Все мусорные полигоны давно закрыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

На смену городским свалкам теперь пришли современные комплексы переработки отходов.