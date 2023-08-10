Подмосковье 10 августа 2023, 11:45 Глава Сергиева Посада: началась оценка состояния поврежденной взрывом котельной Автор фото: Дмитрий Белицкий

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Вышедшую из строя котельную после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде начнут оперативно восстанавливать, чтобы избежать перебоев горячего водоснабжения. Уже началась оценка повреждений, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире «России 24».

Накануне в Сергиевом Посаде прекратилась подача горячей воды из-за поврежденной котельной после взрыва на Загорском заводе.

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«Сегодня с утра приступили к оценке после произошедшего, чтобы выявить масштаб бедствия и то, какие необходимы будут ресурсы. На данный момент, думаю, должны оперативно все сделать», — объяснил Дмитрий Акулов.

Он добавил, что в первую очередь проведут диагностику, чтобы качественно восстановить котельную.

По воде — слава богу, коснулось не такого большого количества населения. Тем не менее, это очень важно, поэтому мы с правительством сейчас вырабатываем механизм работы. Дмитрий Акулов

По словам главы городского округа, «устранить повреждения должны максимально быстро».

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 71, сообщили в Минздраве Подмосковья. В городском округе открыли оперативный штаб помощи жителям.