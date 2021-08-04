Конкурс «Узнай Подмосковье с „Википедией“» начал принимать заявки

С 1 августа начался прием работ на конкурс «Узнай Подмосковье с „Википедией“». Пополнить информационную базу русскоязычной «Википедии» статьями о Московской области сможет любой желающий.

Конкурс, по задумке организаторов, не только увеличит представленность региона в сетевой энциклопедии, но и заинтересует россиян Подмосковьем. Об этом сказано на сайте «Викимедиа».

Конкурсные материалы разделили на три номинации: достопримечательности области, СМИ, Битва под Москвой.

Для первой можно писать статьи о любом запомнившемся месте в Подмосковье — церквях, усадьбах, музеях, мемориалах, археологических объектах и так далее. Главное — чтобы они заинтересовали гостей региона.

По второй номинации на конкурс примут связанные с подмосковной журналистикой статьи и материалы в газетах, журналах, на радио и телевидении, информацию о журналистах и редакторах, известных личностях медиасферы и другие материалы.

В третьей ждут публикации, имеющие отношение к Битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны, сведения о сражениях, воинских частях и формированиях СССР, участниках боевых действий со стороны Союза и прочие статьи.

Исключение сделали для памятников и иных достопримечательностей, посвященных ВОВ. Они относятся к первой категории.

В каждой из номинации определят тройку победителей, которые получат денежные призы. Обладателю первого места достанется 20 тысяч рублей, второго — 10 тысяч, третьего — пять тысяч.

После выбора темы следует проверить, соблюдены ли все требования к участникам, в том числе наличие регистрации в «Википедии».