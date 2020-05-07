Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД

Всего в Красногорске раздадут 20 тысяч масок, раздали уже порядка двух тысяч таких наборов. В комплекте — две одноразовые маски и памятка.

Источник фото: телеканал «360»

К слову, народу на станциях МЦД для режима самоизоляции многовато. И нередко у прохожего даже можно разглядеть нос и губы. Многие, хоть и понимают необходимости защиты, все равно пренебрегают рекомендациями. Напомним, что с 12 мая за это вы рискуете заплатить штраф 4 тысячи рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Вводится режим штрафов, поэтому, конечно, чтобы не нагнетать вот эту обстановку, все, что у нас есть, мы раздадим», — сказала координатор штаба волонтеров г. о. Красногорск Любовь Кузякина.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, большинство людей от полезных наборов не отказываются. За комплектом подходят даже люди, уже одетые в маски. И им не отказывают — пока комплектов хватает.