    07 мая 2020, 18:45

    Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД

    Анастасия Максимовских, Людмила Александрова

    Масочный режим скоро введут, но приобретением средств индивидуальной защиты до сих пор озаботились не все жители Подмосковья. На помощь им пришли волонтеры — они раздают маски на улицах, в Красногорске теперь ими стали снабжать и на станциях МЦД.
    Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД

    Всего в Красногорске раздадут 20 тысяч масок, раздали уже порядка двух тысяч таких наборов. В комплекте — две одноразовые маски и памятка.

    Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    К слову, народу на станциях МЦД для режима самоизоляции многовато. И нередко у прохожего даже можно разглядеть нос и губы. Многие, хоть и понимают необходимости защиты, все равно пренебрегают рекомендациями. Напомним, что с 12 мая за это вы рискуете заплатить штраф 4 тысячи рублей.

    Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Вводится режим штрафов, поэтому, конечно, чтобы не нагнетать вот эту обстановку, все, что у нас есть, мы раздадим», — сказала координатор штаба волонтеров г. о. Красногорск Любовь Кузякина.

    Наборы с бесплатными одноразовыми масками начали раздавать на станциях МЦД | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, большинство людей от полезных наборов не отказываются. За комплектом подходят даже люди, уже одетые в маски. И им не отказывают — пока комплектов хватает.