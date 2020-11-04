Благотворительные наборы для нуждающихся приготовили в Лосино-Петровском к празднику

Глава Лосино-Петровского городского округа Иван Курданин провел мастер-класс по изготовлению блинов для молодогварейцев. Вместе они собрали благотворительные наборы для нуждающихся из Подмосковья.

Мастер-класс от главы городского округа превратился для молодогвардейцев в урок доброты. Иван Курданин рассказал им стандартный рецепт вкусных и тонких блинчиков: яйца, соль, сахар, молоко и растительное масло. Он отметил, что знает еще несколько рецептов этого лакомства.

«Смотря, что в холодильнике есть. Если есть кефир, можно сделать на кефире. Если есть молоко, можно сделать на молоке, можно сделать на воде, можно добавить дрожжей. Зависит от того, сколько есть времени», — сказал Курданин.

Блинчики от главы и активистов «Молодой гвардии» вошли в благотворительный наборы. Местные предприниматели добавили еще конфеты, чай, соки и армянские лепешки.

«Мы вообще-то всегда участвуем. Мы 9 мая тоже участвовали в этой акции. Мы живем в России, общаемся с людьми и хотим помогать друг другу. Мы одна христианская нация», — отметил предприниматель, глава армянской общины Юлий Карапетян.

Помещение и кухню для акции предоставил предприниматель Алексей Кудряшов, блины выпекали в его ресторане «Петровский дворик». За пару часов испечь 200 блинов — дело непростое. Но молодогвардейцы с ним справились. Теперь благотворительные наборы из национальных угощений раздадут пожилым людям, многодетным семьям и жителям, которые находятся на изоляции.

«Мы хотим сказать жителям, что мы едины, мы всегда рядом, мы вместе. Объединиться, что бы у нас была большая многонациональная страна. Что бы мы дружили, не враждовали», — отметила руководитель отделения МГЕР в Лосино-Петровском городском округе Сирин Хамида.

«В этой акции более глубокий смысл есть. Это не просто День народного единства. А в Лосино-Петровском это, опять же, привлечение молодежи к труду, к заботе о близком. Вот это самое главное. Если мы наше общество, нашу молодежь научим заботиться, научим беречь нуждающихся, кому нужна забота, я думаю, мы все победим», — подчеркнул Курданин.

К сегодняшней кулинарной акции присоединились депутаты, представители национальных общин. В результате они собрали более двух десятков благотворительных наборов.