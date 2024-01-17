Подмосковье 17 января 2024, 12:13 Наборы для гигиены в полевых условиях отправят в зону СВО из Воскресенска Светлана Плотникова

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Мастер-класс по изготовлению гигиенических наборов «Сухой душ» провела жительница Воскресенска Наталья Короткова. Средства гигиены отправят в зону СВО.

«Нам передали просьбу бойцов о закупке „Сухого душа“. Мы начали мониторить цены и поняли, что быстрее и дешевле делать такие наборы самим. Посмотрели мастер-классы в интернете, поучились у других активистов. Сейчас всей семьей изготовляем», — рассказала Наталья Короткова.

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Каждый месяц вместе с сестрой она отправляет в зону СВО более 400 гигиенических комплектов. Внутри — салфетка из геотекстиля, пропитанная жидким мылом, и одноразовое полотенце.

Светлана Плотникова Светлана Плотникова Светлана Плотникова Светлана Плотникова Светлана Плотникова

Жители Воскресенска присоединились к работе и тоже научились делать «Сухой душ» на мастер-классе с Натальей. За одно занятие изготовили 100 комплектов — их отправят бойцам вместе с гуманитарной помощью

«Мы два-три раза в месяц отправляем в зону СВО гуманитарную помощь. Совсем недавно отправили саморезы, лопаты», — рассказал председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко.

За год из Воскресенска бойцам отправили около пяти тысяч гигиенических наборов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации.

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