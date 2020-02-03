Набор «земских учителей» начался в Подмосковье. Работу в малых городах и селах получат 37 педагогов
По ее словам, основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются: возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования, которое отвечает необходимым требованиям и профессиональным стандартам.
«В этом году мы привлечем 37 специалистов в села и малые города. Таким образом мы компенсируем нехватку специалистов на данных территориях. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей», — отметила Ирина Каклюгина.
С информацией о вакансиях учителей в образовательных организациях Московской области можно ознакомиться на всероссийском информационном портале «Земский учитель». Подробные условия участия в программе можно найти на сайте Министерства образования Московской области.