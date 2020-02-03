Набор «земских учителей» начался в Подмосковье. Работу в малых городах и селах получат 37 педагогов

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Заявки будут принимать до 15 апреля включительно. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются: возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования, которое отвечает необходимым требованиям и профессиональным стандартам.

«В этом году мы привлечем 37 специалистов в села и малые города. Таким образом мы компенсируем нехватку специалистов на данных территориях. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей», — отметила Ирина Каклюгина.

С информацией о вакансиях учителей в образовательных организациях Московской области можно ознакомиться на всероссийском информационном портале «Земский учитель». Подробные условия участия в программе можно найти на сайте Министерства образования Московской области.