15 марта 2023, 13:12
Набор волонтеров для проведения голосования по благоустройству начался в Подмосковье
Всероссийское онлайн-голосование за объекты городской среды для благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Для этого 15 марта в Подмосковье открылась регистрация волонтеров, которые помогут в организации и проведении мероприятия.
«Волонтеры играют очень важную роль как в социальной работе, так и в проведении информационных кампаний. Всероссийское голосование за объекты благоустройства — одно их таких мероприятий, где помощь волонтеров необходима», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Реклама
Волонтеры будут информировать жителей о правилах участия в онлайн-голосовании, помогать выбрать нужную территорию для благоустройства, а также консультировать по техническим моментам. В прошлом году в этой работе были задействованы свыше 1,8 тысячи добровольцев. Для того чтобы стать волонтером проекта, надо пройти регистрацию на сайте «Добро.ru».
Реклама
Помочь в проведении голосования могут все желающие старше 14 лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Московской области на благоустройство городов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Волонтеры
Реклама
Реклама