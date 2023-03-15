Подмосковье 15 марта 2023, 13:12 Набор волонтеров для проведения голосования по благоустройству начался в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области / Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

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Всероссийское онлайн-голосование за объекты городской среды для благоустройства пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Для этого 15 марта в Подмосковье открылась регистрация волонтеров, которые помогут в организации и проведении мероприятия.

«Волонтеры играют очень важную роль как в социальной работе, так и в проведении информационных кампаний. Всероссийское голосование за объекты благоустройства — одно их таких мероприятий, где помощь волонтеров необходима», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Волонтеры будут информировать жителей о правилах участия в онлайн-голосовании, помогать выбрать нужную территорию для благоустройства, а также консультировать по техническим моментам. В прошлом году в этой работе были задействованы свыше 1,8 тысячи добровольцев. Для того чтобы стать волонтером проекта, надо пройти регистрацию на сайте «Добро.ru».

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Помочь в проведении голосования могут все желающие старше 14 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Московской области на благоустройство городов.

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