Подмосковье 04 сентября 2023, 12:39 Набор водителей автобусов начался в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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АО «Мострансавто» пригласило на работу водителей автобусов. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, стабильную зарплату и полный соцпакет, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Компания приглашает сотрудников на работу в различные города Подмосковья. Кандидат на должность водителя должен иметь среднее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D», — уточнили в ведомстве.

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Также для сотрудников предусмотрели бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья для иногородних, отпуск до 42 дней, сезонная форма, частичную оплату путевок в детские лагеря.

Также при переезде водителю будут выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев. Вакансии можно посмотреть на сайте «Мострансавто» или узнать о них по телефонам: +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

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