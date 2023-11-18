Подмосковье 18 ноября 2023, 17:22 Набор учеников в третий филиал «Изобретариума» стартовал в Реутове Депутаты Реутова осмотрели третий филиал технопарка Изобретариум, который был открыт в октябре / Алексей Кашпуров

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В Реутове заработал третий корпус технопарк «Изобретариум». Учреждение уже начало набор учеников на 10 уникальных образовательных программ. Также требуется пополнение в педагогическим составе.

Технопарк посетили депутат Мособлдумы Тарас Ефимов с коллегами по партии. Они осмотрели учебные лаборатории, пообщались с педагогами и воспитанниками «Изобретариума 3.0».

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Новый филиал рассчитан на 800 детей от пяти до 18 лет, первые два — на 1,5 тысячи.

«Главное отличие третьего филиала — это работа с молодыми учеными, студентами, нашими выпускниками. Здесь появится такой профиль как технологическое предпринимательство, в рамках которого мы будем рассказывать, как правильно открыть свое дело, оказывать юридическую помощь», — сообщила директор технопарка Наталья Кивва.

«Очень важно ваш формат, организацию работы проецировать на весь регион. Как председатель комитета по бюджету Московской областной думы поддерживаю ваше начинание в работе с будущими предпринимателями», — заявил Ефимов.

«Изобретариум 3.0» открылся в Реутове по адресу: Юбилейный проспект, 36.

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