Подмосковье 03 мая 2023, 14:25 Набор участников трудового отряда «Чистогорье» объявили в Солнечногорске

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Набор подростков на июньскую смену трудового отряда «Чистогорье» начался в Солнечногорске. Участниками могут стать жители округа в возрасте от 14 до 17 лет.

Молодежный трудовой отряд «Чистогорье» занимается благоустройством и озеленением Солнечногорска. Ребята сажают и поливают деревья и цветы, убирают улицы и парки округа.

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Трудовой отряд появился в 2019 году. По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Николая Минаева, проект успешно зарекомендовал себя и в 2023 году будет продолжать работу.

Подать заявку, чтобы с пользой провести это лето, можно уже сейчас, заполнив анкету онлайн.

Прием документов начнется с 15 мая в молодежном центре «Возрождение» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, кабинеты № 27 и № 28. Список документов для оформления есть на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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