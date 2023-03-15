15 марта 2023, 11:36
Набор на программу переподготовки руководителей учебных учреждений и их замов начался в Подмосковье
Для руководителей и заместителей руководителей учебных учреждений Подмосковья открылся набор на бюджетную программу переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании». Мероприятие пройдет на базе академии социального управления. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Занятия в очно-заочной форме начнутся 15 апреля. В обучении будут применяться дистанционные образовательные технологии.
Реклама
«Участники программы получат знания в сфере управления с учетом особенностей содержания и организации образовательного процесса, научатся создавать управленческую команду, действуя в русле тенденций развития современного образования», — отметили в ведомстве.
Реклама
Отправить заявку на обучение можно по почте: perepodgotovka@asou-mo.ru.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал образование фундаментальным и важнейшим направлением. По его словам, в регионе востребованы опытные учителя, при этом приходят и новые, сильные, современные.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Вузы
Школы
Реклама
Реклама