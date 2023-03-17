Подмосковье 17 марта 2023, 11:24 Набор на профессиональную переподготовку воспитателей начался в Подмосковье

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В Подмосковье начался набор на программу профпереподготовки для педагогов дошкольных образовательных организаций. Занятия начнутся 20 апреля и пройдут в очно-заочном формате.

«Для педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области открылся набор на бюджетную программу переподготовки „Педагогика и психология развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ“ на базе Академии социального управления», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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На курсе воспитателям представят современные технологии работы не только с детьми, но и с их родителями. Записаться на обучение можно на факультете профессиональной переподготовки АСОУ или отправить заявку на почту: perepodgotovka@asou-mo.ru.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе работают около 50 тысяч преподавателей — по его словам, это большая команда профессионалов, которая постоянно растет.

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