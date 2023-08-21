Подмосковье 21 августа 2023, 13:29 Набор на новый поток «Школы фермера» стартует 28 августа в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Набор заявок для участия в проекте «Школа фермера» начнется в Московской области 28 августа. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Обучение в „Школе фермера“ — возможность получить теоретическую базу тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством на территории Московской области. Выпускники „Школы“ смогут оформить льготный кредит для развития бизнеса, участвовать в конкурсе на получение гранта „Агростартап“ и претендовать на различные виды государственной поддержки», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Прием заявок продлится до 13 сентября. Обучение в «Школе Фермера» начнется в сентябре. В этом году фермеров будут обучать по направлениям «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

«Школа фермера» — это федеральный образовательный проект, разработанный совместно с Россельхозбанком. Подать заявку в «Школу фермера» можно через портал «Свое».

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