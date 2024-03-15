Подмосковье 15 марта 2024, 11:07 Наблюдатели от Общественной палаты Подмосковья приступили к работе на 3985 избирательных участках

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На всех избирательных участках Подмосковья работают наблюдатели от Общественной палаты региона. Об этом рассказала первый заместитель председателя организации Татьяна Дмитриева.

«Наблюдатели от Общественной палаты Московской области сегодня вышли на все 3985 избирательных участков», — сообщила Татьяна Дмитриева.

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Она рассказала, что чаще всего на такую работу приходят женщины, но в последние годы выборами активно интересуется и молодежь.

«У нас подписаны соглашения с молодежными организациями и движениями, со студенческими активами. Студентам это интересно, ведь у них есть жажда новых знаний и определенный нигилизм. Почему человек идет в общественное наблюдение? Очень часто он задает себе вопрос: „А честно ли все?“. Если интересно, как все устроено, то пожалуйста: пройди обучение, подтверди квалификацию и получи возможность увидеть все, от самого начала вплоть до финального подсчета голосов и заполнения протоколов. Это уникальная возможность», — добавила Дмитриева.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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