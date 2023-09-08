08 сентября 2023, 19:46
Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на избирательных участках в Подмосковье
Дмитриева: на избирательных участках в Подмосковье не зафиксировали нарушений
По итогам первого дня голосования наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на избирательных участках в Московской области. Об этом сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.
Она отметила, что наблюдателей обучали нюансам работы на протяжении двух месяцев. В Подмосковье находится самое большое количество участков по стране. Дмитриева уточнила, что специалисты старались делать акцент на подготовку квалифицированных кадров.
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«Нам это удалось. <…> Существенных нарушений наблюдателями зафиксировано не было», — подчеркнула она.
В этом году участковые избиркомы впервые воспользовались возможностью оперативно связаться с избирательной комиссией Подмосковья по веб-камерам.
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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