Подмосковье 08 сентября 2023, 19:46 Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на избирательных участках в Подмосковье Дмитриева: на избирательных участках в Подмосковье не зафиксировали нарушений РИА «Новости»

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По итогам первого дня голосования наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на избирательных участках в Московской области. Об этом сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

Она отметила, что наблюдателей обучали нюансам работы на протяжении двух месяцев. В Подмосковье находится самое большое количество участков по стране. Дмитриева уточнила, что специалисты старались делать акцент на подготовку квалифицированных кадров.

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«Нам это удалось. <…> Существенных нарушений наблюдателями зафиксировано не было», — подчеркнула она.

В этом году участковые избиркомы впервые воспользовались возможностью оперативно связаться с избирательной комиссией Подмосковья по веб-камерам.