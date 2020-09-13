Наблюдатель заявил, что выборы во Фрязине проходят без нарушений

Председатель участковой избирательной комиссии № 3122 Сергей Будунов и наблюдатель на участке № 3127 Дмитрий Миронов рассказали «360», как проходит последний день голосования в городском округе Фрязино. Количество избирателей увеличивается, но нарушений нет.

«За сегодня уже прошло избирателей больше, чем за первые два дня голосования», — сообщил Будунов.

К обеду, по словам председателя, наблюдается высокий поток избирателей. В воскресенье выборы проходят только в стационарном варианте. 11 и 12 сентября в городе можно было проголосовать на выездных выборах. Как отметил Будунов, многие проходящие мимо говорили, что придут проголосовать 13 сентября.

«Нарушений нет, выборы проходят спокойно. Наблюдатели у нас ежедневно от 10 до 12 человек присутствуют. Члены комиссии с правом совещательного голоса ведут себя корректно, адекватно», — рассказал председатель УИК.

На избирательном участке № 3127 тоже все проходит без нарушений, заявил наблюдатель Дмитрий Миронов.

Люди позитивно настроены, знают, куда идут и зачем Дмитрий Миронов наблюдатель.

«Работаю третий день, все проходит в штатном режиме, нарушений не выявлено, все спокойно. Единственное, сегодня проявляется большая активность избирателей. На данный момент на нашем участке № 3127 зарегистрировали 74 проголосовавших, когда в пятницу за весь день было 70», — рассказал Миронов.

По его словам, в субботу тоже было немного избирателей, примерно 50 человек за весь день. По наблюдениям Миронова, поток увеличивается каждые два часа.