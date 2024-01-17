Подмосковье 17 января 2024, 14:17 Набережную в Шаховской благоустроят в 2024 году

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Благоустройство набережной по программе формирования комфортной городской среды проведут в этом году в Шаховской. У жителей появится еще одно место для прогулок и отдыха.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в проекте постарались учесть интересы жителей разного возраста. Отдыхать на обновленной территории можно будет в любое время года. Рядом оборудуют большую общественную парковку.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На территории сделают деревянные настилы, которые приведут на пляж, к рыбацкому причалу, к лесу, а также к спортивным площадкам. Компактную набережную наполнят разными функциями и одновременно сохранят ее уникальность.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

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