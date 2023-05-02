Подмосковье 02 мая 2023, 16:52 Набережную в Павшинской пойме благоустроят в Красногорске в 2024 году Комитет по конкурентной политике Московской области

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Поиск подрядчика для благоустройства набережной в Павшинской пойме начался в Красногорске. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, набережная граничит в Красногорским бульваром — там проведут озеленение, установят системы освещения и видеонаблюдения, скамейки и урны, а также обустроят дорожки.

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Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федеральный, региональных и муниципальных бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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