Набережную в Малаховке сделают удобной для всех. Там появятся дорожки для колясок, а озеро очистят

Жители Малаховки всерьез обеспокоены благоустройством набережной местного озера. 2,5 тысячи человек подписали петицию против работ. Но власти заверили местных жителей — парковая зона с мягким грунтом останется, а места для прогулок станут комфортнее. Бетоном берега заливать, разумеется, не будут.

Местные жители переживают из-за мер, на которые власти пошли при благоустройстве набережной. «Вырубают деревья, которые мешают прокладке вот этих „магистралей“. Госэкспертиза от 25 сентября предусматривает, что здесь должна быть тропиночная сеть с мягким покрытием», — говорит местная жительница Лилия Павлова.

Большое количество образовавшихся пней пугает местных жителей. Они боятся, что от исторического места практически ничего и не останется. Власти ответили на все возникшие вопросы.

Источник фото: телеканал «360»

«Все деревья, которые здесь вырубаются, вырубаются на основании проведенного лесопатологического обследования. И актов, утвержденных комитетом лесного хозяйства», — сообщил зампредседателя совета депутатов Дмитрий Лактионов.

Также вдоль озера прокладывают дорожки, по словам местных — «магистрали». Некоторым кажется, что берег буквально закатают в бетон, но в планах об этом и речи не шло.

Источник фото: телеканал «360»

«Берега никто бетонировать не собирается. По берегам будут максимально сохранены зеленые насаждения, которые растут у воды», — сказал зампредседателя совета депутатов Дмитрий Лактионов.

Несколько дорожек с твердым покрытием действительно предусмотрены проектом. Это и есть благоустройство: вдоль берега смогут прогуливаться мамы с колясками, инвалиды, велосипедисты. Парковая зона с грунтовой почвой останется, но места для прогулок станут комфортнее.

Работать придется еще долго. В Малаховке планируют не только благоустроить берег Малаховского озера, но и облагородить сам водоем. Последний раз его чистили в конце 50-х годов прошлого века. За это время, из-за большого количества грязи и ила, внутренние потоки воды приостановили подпитку озера, и купаться здесь категорически запрещают, говорят, это опасно. Но уже в июне следующего года озеро планируют почистить вновь.

Также жители сказали, что должно было быть общественное обсуждение проекта и они не знают, проводился ли конкурс на этот проект. По словам депутатов, концепция парка публиковалась в сети с открытой возможностью комментировать.

Теперь у муниципальных властей дело за малым — наладить диалог с народом. А жителям нужно набраться немного терпения и дождаться открытия обновленной и благоустроенной зоны отдыха. Тем более, что работы обещают полностью завершить к концу следующего года.