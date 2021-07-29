Набережную в Долгопрудном закончат ремонтировать после урагана раньше срока

После урагана в Долгопрудном размыло набережную. Работы по ее восстановлению идут полным ходом: берег уже укрепили, и находиться там стало безопасно. При этом полностью готова она будет раньше срока.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямой линии отметил, что последствия стихии на набережной в Долгопрудном должны окончательно устранить в октябре.

«Это ситуация известная, после урагана прибрежная полоса пострадала, с главой я имел беседу и первую часть работы уже выполнили, пока предварительную, для того чтобы там мало-мальски навести порядок. Но как докладывал мне глава, в октябре все должно быть устранено окончательно, и эта набережная опять будет радовать глаз», — отметил он.

При этом глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин заверил, что все работы будут закончены раньше этого срока. Часть поручения губернатора уже выполнили: укрепили берег, и сейчас угрозы для жизни отдыхающих там людей больше нет. Кроме того, разработали дорожную карту — планируется, что набережная будет полностью готова к 30 сентября.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жители должны знать о том, какими темпами идут работы на набережной.

«Очень важно до жителей доводить информацию и посредством рассылки электронной, и очень большое количество отдыхает на набережной, поэтому соответствующий стенд повесьте, чтобы всем было понятно, когда вы порадуете жителей и будет наведен порядок», — заключил губернатор.