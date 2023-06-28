Подмосковье 28 июня 2023, 15:08 Набережную реки Пехорки благоустроили в Балашихе

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Набережную реки Пехорки благоустроили в Балашихе в этом году. Масштабный проект «Долина Пехорки» в течение нескольких лет объединит все парки округа единой вело-пешеходной сетью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят шесть набережных.

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«Делать так, чтобы „завтра было лучше, чем вчера“, и чтобы жители чувствовали эти перемены, — главный смысл нашей работы. Также для нас очень важно, чтобы любое пространство было не просто красивым, но и оживленным», — сказал Андрей Воробьев.

В Балашихе набережную реки Пехорки уже обновили, но работы будут продолжаться. Так, после реализации проекта благоустройства и строительства сети дорожек жители округа смогут пешком и на велосипедах добраться из парка на Солнечной в «Пехорку».

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