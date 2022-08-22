Набережную реки Осетр в Зарайске начнут благоустраивать в 2023 году

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в Подмосковье проект благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске стал победителем шестого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Причем, Зарайск в таком конкурсе побеждает уже в третий раз.

«На этот раз — c проектом благоустройства набережной реки Осетр от плотины до Белого колодца. Она станет продолжением уже благоустроенной в 2020 году набережной от улицы Правобережная до Лодочной станции. На реализацию проекта город получит из федерального бюджета 70 миллионов рублей. Работы планируется начать весной следующего года», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Набережная реки Осетр является природной территорией, она находится в зоне охраняемого ландшафта. Это маршрут, который связывает две популярные рекреационные зоны — плотину и Белый колодец.

Вдоль реки собираются устроить прогулочный маршрут в виде настила с пирсами, на которых можно будет отдохнуть и порыбачить. Там также появятся уникальные детские площадки и познавательная природная тропа, которая будет петлять между кустарников неподалеку от Белого колодца. Природную среду очистят от мусора, сорняков, там восстановят гидрологический режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по благоустройству территорий. В рамках президентской программы уже удалось воплотить 20 проектов.