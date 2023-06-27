Подмосковье 27 июня 2023, 14:29 Набережную реки Оки в Кашире благоустроят к сентябрю министерство благоустройства

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В Кашире продолжается благоустройство набережной реки Оки. Работы планируют заверить к сентябрю этого года, сообщили в министерстве благоустройства региона.

Работы ведутся с прошлого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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«Проект нацелен на восстановление единства городской ткани и формирование сети пешеходных маршрутов по городу. На сегодняшний день более половины запланированных работ уже выполнены», — рассказал министр Михаил Хайкин.

Работы ведут в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной. Там появятся смотровые площадки, терраса с маяком, городские качели, зоны отдыха «Природная терраса» и «Водопад», места для детских игр и занятий спортом. На территории появятся фонари и малые архитектурные формы.

На данный момент специалисты провели подготовительные работы, сделали систему водоотведения и канализации, укрепили русла ручьев камнем, перестроили лестницы «Сиреневая».

Сейчас работники строят павильоны для кафе, устанавливают опоры для светильников, ограждения и озеленяют территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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